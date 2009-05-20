Палеонтологи не верят, что найдено недостающее звено в эволюции - предок человека, которому 47 млн. лет

Останки обезьяны, которая получила имя Ида, были обнаружены в Германии еще в 1983 году. Однако данные о том, что она - недостающее звено в эволюции - предок человека, которому 47 млн. лет – появились совсем недавно.

Они были разделены на две части, и проданы в музей и частную коллекцию. Объединение кусков произошло только в 2007 году. Останки, возраст которых составляет 47 миллионов лет, прекрасно сохранились: на них хорошо видны следы плоти и шерсти, а также содержимое желудка Иды, уточняет Lenta.ru.

Исследователи уже успели снять фильм, посвященной новой находке, а также написать книгу. Однако многие антропологи сомневаются в правильности сделанных в работе выводов. Они отмечают, что исследователи проводили сравнение всего по 30-40 признакам, хотя стандартной является норма 300-400 признаков. Об этом сообщает Science NOW.