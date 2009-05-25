Топ-10 самых необычных животных

Университет Аризоны в сотрудничестве с международным комитетом таксономистов — ученых, систематизирующих и классифицирующих представителей живого мира, представил десятку самых необычных видов, открытых в прошлом году.

Пальма Tahina spectablilis, найденная на северо-западе Мадагаскара, представлена менее чем 100 экземплярами. По сути, это растение-самоубийца. После плодоношения оно погибает и разрушается. Сейчас по всему миру собирают деньги для сохранения этого редчайшего вида.

А японские ученые обнаружили бактерии, которые живут в лаке для волос. Microbacterium hatanonis были названы в честь микробиолога Казунори Хатано.

Длина самой маленькой змеи на планете, Leptotyphlops carlae, всего 104 мм, а живет она на Барбадосе.

Ненамного перерос микрозмейку крошечный морской конек, обитающий неподалеку от Калимантана. Hippocampus satomiae размером менее 1,5 см своим именем обязан инструктору Сатоми Ониши, под руководством которого совершались погружения для сбора образцов.

Совсем иные масштабы у насекомого-великана с Борнео. Phobaeticus chani, похожий на палочника, вырастает до размеров кошки - 56,7 сантиметра.

Каково же было удивление исследователей, когда они обнаружили в Кардиффе, густо населенном районе столице Уэльса, слизняка, который получил мистическое название Selenochlamys ysbryda, или призрачный слизняк.

Ближайшая родственница слизня - улитка - также смогла удивить ученых. В раковине ее тело извивается вокруг четырех осей. Opisthostoma vermiculum живет только в известняковых холмах в Малайзии.

Впервые в Центральной Африке, в Камеруне, обнаружено кофейное дерево, в зернах которого нет кофеина. Coffea charrieriana назвали в память о профессоре Андре Чаррере, который на протяжении 30 лет занимался селекцией и выведением новых сортов кофейных деревьев.

Красивая рыбка Chromis abyssus попала в список благодаря тому, что именно ее внесли первой в новую таксономическую базу данных Zoobank, в результате статья о ней оказалась наиболее читаемой.

Замыкает список окаменелый образец живородящей прарыбы, жившей 380 млн лет назад. Открыватель Джон Лонг назвал ее Джози, так зовут его мать.

«Большинство людей не осознают, насколько неполны наши знания о видах, населяющих Землю, однако таксономисты неуклонно расширяют эти рамки. Мы окружены таким богатством видового разнообразия, что слишком часто принимаем это как должное», - отмечает профессор Квентин Уиллер из Университета Аризоны.