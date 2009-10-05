Нобелевскую премию по медицине и физиологии вручили за работу по защите хромосом от старения

Сумма Нобелевской премии этого года составляет в каждой номинации 10 миллионов шведских крон (975 тысяч евро).

По данным Lenta.Ru, награда присуждена Элизабет Блэкберн, Джеку Шостаку и Кэрол Грейдер за работы в области исследования механизмов старения клеток и защиты хромосом от деградации при помощи теломер и фермента теломеразы.

Элизабет Блэкберн родилась в Австралии. В настоящее время она работает в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Объектом исследования Блэкберн являлись теломеры - структуры, находящиеся на концах хромосом. В 1985 году Блэкберн вместе с Кэрол Грейдер открыла фермент теломеразу.

Кэрол Грейдер работает в Университета Джонса Хопкинса, где возглавляет молекулярно-биологическое и генетическое направления. Степень доктора философии (с некоторыми оговорками, аналог российской степени кандидата наук) Грейдер получила под руководством Блэкберн.

Американский биолог Джек Шостак работает в медицинской школе Гарвардского университета. Жостак стал первым человеком, создавшим искусственные хромосомы дрожжей. Кроме того, его работы объяснили многие особенности механизма рекомбинации и функции теломер.