Молодые белорусские учёные впервые сразились на «Научном ринге»

Впервые в Беларуси проект «Научный ринг» прошёл в формате научных боёв. Его суть состояла в том, чтобы за несколько минут представить своё исследование наиболее ярко и наглядно. А самое успешное выступление выбирало беспристрастное жюри – зрители. Об отличиях нового формата, его преимуществах и сложностях расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Максим Родькин, младший научный сотрудник лаборатории нехромосомной наследственности Института генетики и цитологии НАН Беларуси, Александра Скоробогатова, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории медицинской биофизики Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Александр Бегляк, преподаватель энергетического факультета БНТУ.