Метан – топливо XXI века

За последние несколько лет мировой парк автомобилей на метане вырос почти в 2 раза.

Для нас уже стало привычно, что автомобиль заправляется бензином или дизельным топливом.

Неважно, когда на Земле закончится нефть - через пятьдесят, сто или двести лет. Ясно, что источник энергии исчерпаем в принципе, и, следовательно, ему рано или поздно придётся искать альтернативу.

Известно, что в качестве источника движущей силы для автомобилей были предложены: электрическая энергия, различные виды биологического топлива на основе болотных газов, биологических масс и т.п., продукция нанотехнологии, солнечная энергия, спирты и т.д.

Но большинство из них в настоящее время имеют ограниченные возможности для широкого применения или носят демонстративный характер.

На первое место по природным запасам, технической подготовленности к применению и долгосрочной перспективе специалисты ставят природный газ, основным компонентом которого является метан.

Во многих странах природный газ является наиболее распространенным видом альтернативного моторного топлива. Причем, независимо от состояния экономики страны, наличия собственных углеводородов, является ли она импортером или экспортером энергоресурсов.

Мировыми лидерами по численности метановых автомобилей являются Пакистан, Аргентина, Бразилия, Иран, Индия. Среди стран Европы можно выделить Италию, Германию, Болгарию, Швецию. В лидерах среди стран постсоветского пространства находятся Украина, Россия, Армения, Узбекистан. Республика Беларусь в таблице всех стран находится посередине.

За последние несколько лет мировой парк автомобилей на метане вырос почти в 2 раза и приближается к 10 млн. единиц.

Природный газ, чтобы его использовать в двигателе автомобиля, не требует никакой химической переработки и готов к применению в том виде, в котором существует в природе.

Поступая по трубопроводам на автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (сокращенно АГНКС), метан проходит очистку, сжимается в многоступенчатых компрессорных установках до давления 20 МПа (а это около 200 кг/на 1 см площади), осушается и через специальные накопители - аккумуляторы газа без пульсирующих потоков поступает на заправочную колонку, и оттуда - в баллоны автомобиля.

Давление такое большое! Опасен ли метан?

Обратимся к справочной литературе. Сравним бензин, пропан и метан.

Возможно, покажется на первый взгляд странным, но более опасным является бензин, далее идет пропан-бутан и самым безопасным топливом является метан.

Посудите сами: температура воспламенения бензина – около 275 градусов Цельсия, а у его паров – 170 градусов, пропан-бутана – 365-450 градусов, а метана– 537-600 градусов.

Сергей Завьялов, начальник специнспекции госконтроля за охраной атмосферного воздуха, озонового слоя и климата Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: «Если мы говорим о суммарных выбросах в расчете на единицу сожженного топлива, то наихудший вариант — это бензин. В среднем старые автомобили выбрасывают около шестисот килограмм с каждой тонны сожженного топлива. При использовании природного газа исчезают твердые частицы, которые считаются опасными во всем мире, так как они влияют на здоровье человека и на качество окружающей среды».

Практически любой автомобиль можно переоборудовать на метан.

Открытое Акционерное Общество «Белтрансгаз» предлагает осуществить переоборудование автомобилей на своих участках, где специалисты предложат широкий спектр оборудования, проведут качественный монтаж и регулировку газового оборудования.

Четверть века назад в Республике Беларусь построена первая заправочная станция природным газом. За этот период времени технология его использования в двигателях внутреннего сгорания поднялась на высокий уровень.

Практически все заводы освоили серийный выпуск автомобилей, использующих метан в качестве моторного топлива.

Особенностью этих моделей является их высокая экологичность, которую не могут достигнуть автомобили на традиционных видах топлива, даже если это будет бензин АИ-98.

Для потребителя же важно, что газовые баллоны, используемые в качестве емкостей для газового топлива, устанавливаются не в багажном отделении, а под раму и не мешают перевозке груза.

Александр Старосветский, начальник отдела транспорта и чрезвычайных ситуаций «Белкоопсоюза»: «Совет Министров одобрил программу использования газа в качестве моторного топлива. С «Белтрансгазом» давно сотрудничаем. Они оказывают нам помощь в установке бескомпрессорных газовых заправочных пунктов, которых в настоящее время два. Практически каждый автомобиль может экономить ежегодно порядка шести миллионов рублей».

Использование недорого топлива в народном хозяйстве приведет к определенному экономическому эффекту.

Ведь расходы на топливо – одна из значительных затрат в любом производстве, будь-то это доставка продуктов, строительство, сельское хозяйство, пассажирские перевозки.

Владимир Майоров, генеральный директор ОАО «Белтрансгаз»: «Недалек тот день, когда метан как топливо будет также привычно на слуху в нашей стране, как бензин или дизельное топливо. Для этого необходимо, чтобы каждый руководитель предприятия, организации, индивидуальный предприниматель понял, что за счет снижения затрат на топливо он сможет получить хороший экономический эффект. Это позволит сделать вашу продукцию более конкурентоспособной, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. А за счет бόльшей экологичности природного газа вы внесете свой вклад в сохранение окружающей среды».

Итак, из всего вышесказанного мы делаем вывод: «Переходим на метан!»