Непригодные для пересадки легкие восстановили генной терапией

Канадские ученые провели эксперимент по восстановлению поврежденных донорских легких с помощью генной терапии. Разработки в этом направлении были начаты из-за дефицита этих органов для трансплантации.

Пригодные для пересадки легкие могут быть изъяты лишь у 15% доноров с сохранными остальными органами. Это вызвано тем, что хрупкие дыхательные пути зачастую повреждаются в ходе реанимационных мероприятий или в результате воспалительных реакций, вызванных смертью мозга.

Кроме того, легкие весьма чувствительны к воспалению, неизбежно возникающему в первые дни после трансплантации. Пятилетняя выживаемость этих органов после пересадки не превышает 50%, что гораздо ниже аналогичного показателя для почек, печени или сердца.

Ученые из Университета Торонто попытались восстановить и сохранить донорские легкие, которые были слишком повреждены, чтобы быть пересаженными. Для этого было решено с помощью генной терапии повысить в органах продукцию интерлейкина-10 – медиатора иммунной системы, который подавляет воспалительные реакции в легких. Однако интерлейкин не может вырабатываться и действовать в замороженном для хранения органе.

Чтобы решить эту задачу, группа исследователей под руководством Шафа Кешавьи разработала для легких своеобразный инкубатор, где при температуре тела через них пропускается раствор кислорода и питательных веществ. Затем в органы вводился встроенный в геном обезвреженного аденовируса ген интерлейкина-10. Аденовирус был выбран в качестве вектора из-за своей способности внедряться в эпителий дыхательных путей (необезвреженный вирус является возбудителем ОРВИ).

Получившие ген легкие восстановили свою газообменную функцию (поглощение кислорода и выведение углекислого газа), при этом вызванная воспалением повышенная проницаемость легочной ткани для жидкостей была устранена.

Для внедрения метода в клиническую практику необходимо провести еще ряд экспериментов на животных, а затем на добровольцах, чтобы убедиться, что восстановленный орган продолжает нормально функционировать в организме реципиента на протяжении достаточного периода времени, передает портал МедНовости.