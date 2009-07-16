Состав Академии наук обновился и помолодел

Президент вручил учёным Беларуси дипломы академиков и членов- корреспондентов НАН.

У ректора Белгосуниверситета день расписан по минутам. Сегодня в жесткий график Сергея Абламейко то и дело врывались телефонные звонки – коллеги поздравляли с избранием академиком Академии наук.

Автор более 350-ти работ, видный ученый в области информатики. Это под его руководством создан суперкомпьютер СКИФ, это он участвовал в российско-белорусских космических программах и создал первую Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования земли.

Нынешнему избранию предшествовал тщательный отбор кандидатур и тайная процедура голосования. Их избирали тайным голосованием и их удостоверение и диплом (академика и член-корреспондента) впервые подписаны Президентом страны.

Академия наук – своеобразное элитное научное подразделение. Попасть в её состав довольно сложно. Чтобы стать академиком или членом-корреспондентом, нужно выдержать немалый конкурс и побороться с конкурентами. Правда, в последнее время эта конкурентная борьба несколько поутихла – состав академии наук не обновлялся 5 лет. Сегодня состав и обновился, и помолодел.

– Вновь избранные академики на 13 лет моложе своих предшественников, а члены-корреспонденты – на 11, – отметил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент Михаил МЯСНИКОВИЧ.

Президент, появившись в зале, поздравил новое молодое пополнение научной элиты. Среди обладателей высших званий – академиков и членов-корреспондентов немало знаковых фигур белорусского учёного мира. Глава Национальной академии наук Михаил Мясникович тайным голосованием избран членом-корреспондентом. Академиком НАН стал ректор БНТУ Борис Хрусталев, посвятивший себя экологическим и энергосберегающим установкам. Ученый-физик Олег Ивашкевич изобрел технологию производства биотоплива из рапсового масла и тоже получил удостоверение академика.

– К 2010 году в Беларуси почти всё дизельное топливо будет смесевым с добавлением жирных кислот рапсового масла, – сказал журналистам проректор Белгосуниверситета, академик НАН Беларуси Олег Ивашкевич.

Александр Лукашенко говорил о роли ученых в жизни страны и о том, что пристально следит за развитием науки. Ведь от этой важнейшей сферы напрямую зависит будущее страны.

– Считаю, что учёным уже сейчас необходимо вплотную заняться проработкой перспектив следующего этапа. Прежде всего, предусмотреть наиболее эффективные шаги по модернизации белорусской экономики с учётом преодоления последствий глобального кризиса, других угроз и вызовов современности, – отметил Александр ЛУКАШЕНКО.