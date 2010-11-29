Команда программистов БГУ вышла в финал студенческих соревнований чемпионата мира

Финал пройдет в феврале 2011 года в Египте.

У нашей команды уже немало наград международных турниров. Сейчас – ежедневные тренировки. К чемпионату мира студентов готовят победители прошлых соревнований, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Мандрик, проректор по образовательным инновациям и информационным технологиям БГУ:

Мы завоевывали золото 2004 году в Праге, завоевывали бронзовые медали в 2008 году в Канаде. В прошлом году было очень хорошее выступление наших ребят в Харбине, в Китае, не хватило одного шага. Мы были 14, а медалей дали 13.

Не было ни одних финальных соревнований, где бы мы не попали в квалификационную группу.