Директор ПВТ: 5 из 10 крупнейших компаний в мире по версии Forbes являются нашими клиентами

На вопросы корреспонденте телекомпании «Столичное телевидение» отвечал директор парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Игорь Позняк: Сейчас резиденты Парка высоких технологий экспортируют в 12 раз больше, чем IT-отрасль еще пять лет назад. Как удалось добиться такого прорыва?

Валерий Цепкало: По большому счету мы вряд ли могли и мечтать, что через пять лет будет такой результат в плане экспорта и разработке компьютерных программ. Мы вряд ли могли подумать, что Республика Беларусь за очень короткий исторический промежуток времени займет место лидера Центральной и Восточной Европы в области разработки программного обеспечения. Естественно, эти цифры демонстрируют тот успех, которого эта отрасль достигла за несколько лет.

Игорь Позняк: ПВТ – бренд в мире?

Валерий Цепкало: Да. Мы проводили даже эксперимент, который может провести любой человек. В поисковую систему Google, которой пользуются многие, надо ввести Height Technologies Park либо Hi-tech Park, не белорусский, а в принципе. Вы увидите в топ-3 – белорусский Парк высоких технологий. Это говорит о том, что Парк высоких технологий в мире ассоциируется с белорусским.

Игорь Позняк: Маленькие фирмы в составе ПВТ могут сделать информационный портал для НХЛ. А какие еще примеры вы можете привести?

Валерий Цепкало: Мы делаем главный портал для компании Coca-Cola, главный портал для компании Colgate и других. Программные обеспечения для лондонской фондовой биржы, для огромного количества банков.

Сегодня из 10 крупнейших компаний в мире по версии Forbes, пять являются нашими клиентами. Они заказывают программное обеспечение у белорусского ПВТ.

Игорь Позняк: А почему? Это дешевле, качественнее? Неужели они у себя не нашли вариантов?

Валерий Цепкало: Всегда клиент ищет правильное соотношение между качеством и ценой. За счет высокого качества, за счет хорошей организации бизнес-процессов внутри самой компании, мы выигрываем очень много тендеров по всему миру.

Игорь Позняк: Как у вас можно закрепиться молодым кадрам?

Валерий Цепкало: В настоящий момент мы создаем образовательный центр парка высоких технологий. Я думаю, что с января он начнет работать вместе с индийско-белорусским образовательным центром, который мы тоже открываем в январе.

В это время мы сможем принимать слушателей, которые хотят попасть на работу в Парк высоких технологий.

Мы будем давать знания людям, которые востребованы на рынке труда. Мы практически будем гарантировать молодым людям, которые успешно пройдут курсы, что их ожидает работа. Работа эта будет интересная, высокооплачиваемая.

Если человек знает иностранный язык, то его работа будет связана с активным международным сотрудничеством.