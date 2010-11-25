Парламент Беларуси решает, как повысить наукоемкость отечественного ВВП

Беларусь в развитии экономики делает ставку именно на инновационный путь развития. Научно-технический потенциал у нас есть и мощный. Но уровень реализации и внедрения разработок в производство пока невелик.

Поменять полярность этой ситуации депутаты предлагают, в том числе, и законодательно, создав благоприятные условия для учёных и производственников.

Технологические успехи ряда зарубежных стран стали возможными, в том числе, и благодаря целенаправленному госрегулированию, говорят в Парламенте. Сейчас готовится проект закона, который, в частности, создаст такие правовые механизмы, где и кредитная, и налоговая, и таможенная политика будут только лишним стимулом для внедрения инноваций инвесторами. К дискуссии приглашены представители всех профильных ведомств, а также частных структур.

Владимир Зданович, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу:

Для того, чтобы этот закон стал действительно настоящим документом, который даст возможность экономике развиваться более эффективно, чтобы товары наши были новые и продаваемые — необходимо всестороннее обсуждение этого документа.

Наукоемкость отечественного ВВП — менее процента. В странах Евросоюза, к примеру, — 2-3%. Очевидно, что для качественного прорыва нужны высокотехнологичные производства, способные предложить миру новые товары и услуги. Мнение парламентариев: особенно важно сформировать рыночные стимулы для повышения инновационной активности. Но стоит предусмотреть и меры по финансированию разработок, которые не всегда окупаются.

Николай Козак, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня уже существует государственная система управления инновационными процессами в нашей стране, например, различные программ: научные программы, государственные научно-технические программы, государственная программа инновационного развития Беларуси. Но вместе с тем условия, которые должны быть созданы, не совсем обеспечены с законодательной точки зрения. Вот тут нужно поработать.

Обсуждение еще идет, но уже в кулуарах прозвучало такое мнение: недостаточно вводить правовые нормы для создания только отдельных атрибутов инновационной сферы, например, технопарков или венчурных фондов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Каким же быть специальному закону? Единое мнение, возможно, появится уже сегодня.