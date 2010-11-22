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Ученые Беларуси и Польши откроют представительства белорусской Академии наук в Польше и польской Академии наук в Минске

22 ноября 2010 15:25
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Поставить науку на рельсы сотрудничества — таковы ближайшие планы ведущих ученых Беларуси и Польши.

Их встреча прошла сегодня в Минске. Стороны подписали документ об инновационном сотрудничестве Национальных Академий наук на ближайшие годы. Теперь к обмену технологиями сможет добавиться и обмен кадрами.

Кроме того, к уже достигнутым результатам в сферах информатики и технологий, добавятся и новые направления интеграции.

Кароль Модзелевский, вице-президент Польской академии наук:
Мы решили постараться обосновать научное представительство БелАН в Варшаве и польской АН в Минске. Это для нас.

Михаил Мясникович, Председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси:
У нас 48 совместных проектов с польскими коллегами Мне хотелось бы отметить отдельно наработки в области информационных технологий. Благодаря нашим коллегам, мы сегодня вошли в образовательные системы Европы.

# Hi-Tech # Интернет # Наука

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