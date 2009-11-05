Обнаружена планета, вращающаяся против своей звезды

Группа японских и американских исследователей впервые в истории астрономии обнаружила планету, которая вращается в направлении, противоположном вращению ее собственной звезды.

Открытие позволил сделать мощный телескоп Subaru, расположенный на Гавайских островах. С его помощью специалисты японской Национальной обсерватории и Массачусетского технологического института тщательно изучили планету «HAT-P-7b», распложенную примерно в тысяче световых лет от Земли в направлении Созвездия Лебедя. Размерами она в 1,4 раза больше Юпитера и вращается вокруг звезды, которая диаметром в 1,8 раза превышает наше Солнце.

Наблюдения показали, что движение этой планеты противоположно направлению собственного вращения звезды вокруг ее оси. Такой феномен астрономы фиксируют впервые.

Ранее считалось естественным, что планеты двигаются вокруг своего светила в том же направлении, в котором оно само вращается вокруг своей оси, поскольку эти объекты рождались из одного газового скопления, отмечает NEWSru.com.

В то же время теоретические расчеты и прежде указывали на то, что это нельзя считать всеобщим правилом, поскольку на ход движения небесных тел оказывают влияние и другие факторы. Теперь получено практическое подтверждение таких рассуждений.

Руководитель группы исследователей Норио Нарита считает, что на «обратный ход» открытого его коллегами небесного тела оказало влияние гравитационное поле расположенной где-то поблизости планеты особо крупных размеров. Теперь японские и американские астрономы намерены отыскать этого гиганта с помощью того же телескопа Subaru, чтобы подтвердить свою теорию.