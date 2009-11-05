Британцы назвали 10 величайших научных изобретений всех времен

На первом месте в рейтинге оказался рентген — за него проголосовали 10 тысяч из 50 тысяч опрошенных. Именно рентген, по их мнению, оказал наибольшее влияние на прошлое, настоящее и будущее человечества, ведь он впервые позволил заглянуть внутрь объектов, не нарушив их структуры, и проникнуть в человеческое тело без проведения операции.
Открытие и использование рентгеновского излучения опередило такие достижения инженерной мысли как строительство первого локомотива и космического шаттла «Аполлон-10», пишет NEWSru.com.
Тройка лидеров оказалась полностью состоящей из достижений медицины — вслед за рентгеном идет открытие свойств пенициллина и двойной спиральной структуры ДНК.
Вот как выглядит полный список важнейших изобретений, по мнению британцев:
1 - Рентгеновский аппарат
2 - Пенициллин
3 - Двойная спираль ДНК
4 - Космический челнок «Аполлон-10»
5 - Фау-2 (немецкая одноступенчатая баллистическая ракета, явившаяся после войны прототипом для разработки первых баллистических ракет в США, СССР и других странах. Первый в истории объект, совершивший суборбитальный космический полет)
6 - Первый локомотив «Ракета»
7 - Компьютер Pilot ACE (один из первых построенных в Великобритании, он позволил четко понять что компьютер обладает потенциально очень полезными возможностями)
8 - Паровая машина
9 - Ford Model T (автомобиль, выпускавшийся Ford Motor Company с 1908 по 1927 годы. Обычно он рассматривается в качестве первого доступного автомобиля, выпускавшийся миллионами экземпляров)
10 - Электрический телеграф.