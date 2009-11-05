Британцы назвали 10 величайших научных изобретений всех времен

Сотрудники лондонского Музея науки, отмечающего в этом году 100-летний юбилей, организовали голосование, по итогам которого британцы выбрали 10 важнейших научных изобретений всех времен.

На первом месте в рейтинге оказался рентген — за него проголосовали 10 тысяч из 50 тысяч опрошенных. Именно рентген, по их мнению, оказал наибольшее влияние на прошлое, настоящее и будущее человечества, ведь он впервые позволил заглянуть внутрь объектов, не нарушив их структуры, и проникнуть в человеческое тело без проведения операции.

Открытие и использование рентгеновского излучения опередило такие достижения инженерной мысли как строительство первого локомотива и космического шаттла «Аполлон-10», пишет NEWSru.com.

Тройка лидеров оказалась полностью состоящей из достижений медицины — вслед за рентгеном идет открытие свойств пенициллина и двойной спиральной структуры ДНК.

Вот как выглядит полный список важнейших изобретений, по мнению британцев:

1 - Рентгеновский аппарат

2 - Пенициллин

3 - Двойная спираль ДНК

4 - Космический челнок «Аполлон-10»

5 - Фау-2 (немецкая одноступенчатая баллистическая ракета, явившаяся после войны прототипом для разработки первых баллистических ракет в США, СССР и других странах. Первый в истории объект, совершивший суборбитальный космический полет)

6 - Первый локомотив «Ракета»

7 - Компьютер Pilot ACE (один из первых построенных в Великобритании, он позволил четко понять что компьютер обладает потенциально очень полезными возможностями)

8 - Паровая машина

9 - Ford Model T (автомобиль, выпускавшийся Ford Motor Company с 1908 по 1927 годы. Обычно он рассматривается в качестве первого доступного автомобиля, выпускавшийся миллионами экземпляров)

10 - Электрический телеграф.