Кофеин против рака

На прошлой неделе в Стокгольме прошла международная научная конференция, участники которой признали сенсационным доклад профессора Гарвардского университета Майкла (Михаила) Ситковского, доказавшего, что регулярное употребление кофе или чая дает профилактический антираковый эффект.

Ситковский, родившийся в поселке, расположенном близ города Первомайска Кировоградской области, и позднее эмигрировавший в США, сообщил о том, что парадокс Хелстрома разгадан.

Суть парадокса Хелстрома заключается в том, что при достижении определенной критической массы раковых клеток в организме они перестают уничтожаться Т-лимфоцитами-киллерами и выводиться из организма.

Определить причину внезапно наступающей беспомощности клеток-киллеров, решить задачу Хелстрома, и взялся Майкл Ситковский.

По словам нейрофизиолога Олега Крышталя, попытавшегося объяснить суть открытия, сделанного Ситковским, в толще клеток раковой опухоли, когда она становится довольно большой, развивается гипоксия. Из-за гипоксии раковые клетки выделяют особое вещество – аденозин. Именно аденозин блокирует специальные рецепторы клеток-киллеров.

Таким образом, для лечения рака необходимо понизить способность раковых клеток производить аденозин и блокировать доступ этого вещества к рецепторам клеток-киллеров. Одним из «блокаторов» является кофеин.

Исследования Ситковского показали, что регулярное употребление кофе или чая дает определенный профилактический антираковый эффект.

К настоящему времени проведены эксперименты на десятках тысяч крыс. В ходе исследований у крыс исчезли разнообразные злокачественные опухоли, в том числе, и меланома, сообщает NEWSru.com