Ученые научились манипулировать воспоминаниями с помощью лазера

При помощи лазера биологам из Оксфордского и Вирджинского университетов удалось создать воспоминания о событиях, которые никогда не происходили.

Воспоминания очень просты – это обычная ассоциация, связанная с определенным стимулом и негативной реакцией на него. В качестве первого шага к созданию этой ассоциации исследователи провели эксперимент на плодовых мушках.

Как передает ScienceNOW, исследователи помещали насекомых в камеру, куда подавались струи двух химических веществ с различными запахами. Когда муха влетала в одну из струй, она получала электрический разряд, вызывающий болевые ощущения, достаточные для того, чтобы через какое-то время мухи стали избегать зону опасного запаха.

Известно, что одним из ключевых элементов процесса обучения у мух является выработка дофамина нейронами одной из зон головного мозга.

Следующим этапом эксперимента было получение генетически модифицированных мух, у которых выработка дофамина происходит только при облучение лазером. Затем насекомых помещали в ту же камеру и когда они пролетали через «опасную зону», облучали лазером. Мухи с модификацией специфических нейронов головного мозга достаточно быстро приобрели те же воспоминания, что и в первом эксперименте, и перестали пролетать через зону.

Авторы исследования утверждают, что именно такая специфическая стимуляция нейронов вызывает возникновение ложных воспоминаний о боли. Следующим этапом будет эксперимент на мышах. И хотя это отдаленная перспектива, уже ведутся разговоры о том, как данная работа может помочь людям.