А. Смеянович: Наши хирурги не нуждаются в помощи зарубежных коллег

После официальной части – вручения дипломов новым академикам и членам-корреспондентам НАН – состоялся неофициальный разговор. Президент предложил поговорить с учёными начистоту.

Те высказались честно. В основном о проблемах.

Мне говорят – не поднимай этот вопрос. Я считаю, что все научные учреждения должны иметь равные условия, – сказал генеральный директор ГНПО порошковой металлургии НАН Беларуси Александр ИЛЬЮЩЕНКО.

– Надо рассмотреть этот вопрос и в течении месяца внести предложения, – ответил Александр ЛУКАШЕНКО.

Президент говорил о важности диалога в научной среде, о том, что приветствует, когда мнений по одному вопросу несколько.

– Если вы все пришли с одним мнением, значит зря пришли. Надо, чтобы вы мнение постоянно высказывали, конструктивно высказывали. Для того, что бы это способствовало развитию нашего общества, – сказал Президент Беларуси.

К диалогу подключились ученые-медики. Сегодня их здесь было немало: удостоверение академика получил Александр Мрочек, прославленный врач-кардиолог, делающий чудеса в лечении коронарной болезни сердца. Сердечные заботы кардиохирурга Юрия Островского заслужили того, чтобы избрать его членом-корреспондентом НАН. Удостоверение член-корра также у педиатра Александра Сукало и эндокринолога Юрия Демидчика.

– Уже сегодня наши хирурги не нуждаются в помощи зарубежных коллег, – сказал заведующий нейрохирургическим отделением РНПЦ неврологии и нейрохирургии Арнольд СМЕЯНОВИЧ.

Белорусская наука должна активнее внедрять разработки и продавать интеллектуальный продукт на мировом рынке, подытожил разговор Президент. Неспроста Беларусь выбрала стратегию инновационного развития – именно учёным предстоит своими открытиями подтверждать правильность избранного курса.