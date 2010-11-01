Как будет работать система «электронный проездной» в Минске?

На вопросы ведущей отвечает заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс» Виктор Тозик.

Когда появится система «электронный проездной» и какие преимущества этой системы?

Виктор Тозик:

В первую очередь, система «электронный проездной» окажется удобной для пассажиров. Данная система будет функционировать следующим образом: возле каждой двери будет стоять валидатор, а около средней двери — два валидатора, по которому нужно будет просто провести проездным (аналогично операции с банковской картой). При этом с карты снимется какая-то сумма.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс», ответил на наиболее актуальные вопросы, связанные с работой общественного транспорта, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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