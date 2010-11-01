GPS-системы навигации будут установлены во всем общественном транспорте в Минске до конца 2010 г.

На вопросы ведущей отвечает заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс» Виктор Тозик.

Виктор Тозик:



В настоящее время мы активно внедряем GPS-системы навигации на наш транспорт. Поставлена задача подведомственным предприятиям до конца года оборудовать такими системами весь подвижной состав.

GPS-системы навигации позволяют отслеживать практически любую единицу транспорта в любой точке города в любое время. В первую очередь, это удобно для водителей: он может отслеживать по всему маршруту свой график движения. Водитель может предоставить оперативную информацию центральному диспетчеру о том, что что-то случилось, где-то надо оперативно изменить маршрут и так далее.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс», ответил на наиболее актуальные вопросы, связанные с работой общественного транспорта, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

Реальная стоимость проезда в общественном транспорте в Минске — 2100 рублей

Как будет работать система «электронный проездной» в Минске?

В каких случаях на улицы Минска выходит дополнительный общественный транспорт?

Где узнать информацию о работе и графике движения общественного транспорта в Минске?

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.