Маршруты трамваев в Минске отслеживает центр управления движением, единственный в странах СНГ

Первый трамвай тогда еще не по большому городу Минску проехал в далеком 1887 году. Этот вид общественного транспорта сразу стал №1 для общества: только за первый год он перевез 11 млн пассажиров. В 1929 году трамвай курсировал по двум маршрутам: от станции Товарная до Комаровки и от вокзала до площади Свободы.
Сегодня из семейства старых трамваев остался лишь один, но очень редкий экземпляр — Ленинградский трехдверный ЛМ-49. Этот вагон-раритет остановился в трамвайном парке и стал музеем (см. видео к сюжету — прим. ред.).
Ультрасовременный трехсекционный скоростной трамвай сошел с белорусского конвейера летом 2010 года. Чудо- машина развивает скорость до 120 км/ч. И главное — никакого шума!
Гидравлическая тормозная система, бортовой компьютер, отслеживающий работу всех систем машины — это лишь некоторые достоинства трамвая. По рельсам Минска курсирует пока только три таких модели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Ростислав Юреня, директор филиала «Трамвайный парк» государственного предприятия «Минсктранс»:
На перспективу в следующем году планируется приобрести еще 11 вагонов белорусского производства. По моделям мы пока еще не определились.
В центре управления движением отслеживают маршруты минского общественного транспорта. Аналогов ему в странах СНГ нет. Об этом центре еще мало кто слышал. Он работает в тестовом режиме.
Навигационный связной терминал сегодня установлен более чем в 500 единицах общественного транспорта столицы. Через спутниковую связь вся информация о нем поступает в центр управления движением.
Каждые 10 секунд информация на мониторах диспетчеров обновляется. Зеленый цвет — отклонений от маршрутов нет, красный сигнализирует о помощи. Эта система — спасательный круг для мегаполиса. Еще один плюс: вся информация о графике движения хранится в базе данных. При спорной ситуации между водителем и пассажиром данные превращаются в ценные вещественные доказательства.
Александр Каштальян, первый заместитель директора службы организации движения государственного предприятия «Минсктранс»:
Обо всех отклонениях движения транспорта от маршрута информация подается диспетчеру в центр в автоматизированном режиме. Им даже не надо отслеживать эту ситуацию: сразу появляется следующая информация: такая-то подвижная единица не идет по графику, величина отклонения, место расположения, номер подвижной единицы и маршрут. Остается только принять решение и довести его до исполнителя.
Здесь каждая секунда на особом счету. Счет ведут специально разработанные программы. Но они могут лишь сигнализировать о сбоях. Спасение — в руках диспетчеров.
Елена Гиркович, старший диспетчер общественного транспорта:
Если случилось ДТП или повреждение контактной сети и транспорт стоит, то перекрываем интервал, например с помощью разворотных колец или объездных путей. К тому же, у нас на станции имеются резервные троллейбусы. Ну а если интервал значительный, диспетчер имеет право направлять на место дополнительный троллейбус.
Казалось бы, простое движение — пробить талон. Но на деле это оказывается делом совсем непростым.
Сергей Кучинский, начальник контрольно-ревизорской службы государственного предприятия «Минсктранс»:
Контрольно-ревизорская служба нашего филиала привлекает к административной ответственности в день примерно 350 человек.
В Беларуси самая низкая стоимость проезда среди стран СНГ. Однако количество зайцев в общественном транспорте не сокращается. Кататься любят, платить — не хотят. Среди зайцев попадаются настоящие звери.
Виктор Тивнович. начальник отдела охраны труда государственного предприятия «Минсктранс»:
У нас в этом году произошло 6 производственных травм: пассажиры избивают кондукторов, контролеров и водителей. Чаще всего это происходит в случаях, когда пассажиры не хотят платить за проезд.
Между контролером и пассажиром встают 700 рублей, которые вырастают до 7 тысяч штрафа. Вот тут и начинается война, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Контролер:
За 15 лет работы глаз уже наметался. Уже прекрасно видишь: если человек едет с проездным, то он сидит спокойно. А если человек бегает, глаза у него бегают, в поисках компостера митусится, то уже понятно, что это потенциальный заяц — он пожизненно ездит бесплатно. Если нет кондуктора, то они так и ездят бесплатно. Как только мы появляемся, они на остановке прямо кубарем все вылетают из транспорта. Не смотрят, кто впереди стоящий — бабушка, ребенок или женщина беременная. Они готовы подмять под себя всех, лишь бы не заплатить штраф.
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