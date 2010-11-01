Маршруты трамваев в Минске отслеживает центр управления движением, единственный в странах СНГ

Ежедневно на общественном транспорте Минска из точки А в точку Б перемещается 2 млн пассажиров. Внешний вид средст передвижения меняется в зависимости от технологий.

Первый трамвай тогда еще не по большому городу Минску проехал в далеком 1887 году. Этот вид общественного транспорта сразу стал №1 для общества: только за первый год он перевез 11 млн пассажиров. В 1929 году трамвай курсировал по двум маршрутам: от станции Товарная до Комаровки и от вокзала до площади Свободы.

Сегодня из семейства старых трамваев остался лишь один, но очень редкий экземпляр — Ленинградский трехдверный ЛМ-49. Этот вагон-раритет остановился в трамвайном парке и стал музеем (см. видео к сюжету — прим. ред.).

Ультрасовременный трехсекционный скоростной трамвай сошел с белорусского конвейера летом 2010 года. Чудо- машина развивает скорость до 120 км/ч. И главное — никакого шума!