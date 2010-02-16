Изучать историю страны по диссертациям

Главная научная библиотека страны имени Якуба Коласа отмечает 85-летний юбилей. Историю страны, и весьма успешно, можно изучать по диссертациям. Ведь главная задача ученого во все времена — докопаться до самой актуальной темы.

С этих полок буквально веет интеллектом. Более 6500 диссертаций — и это не предел. Среди авторов — известные писатели и учёные: Чергинец, Витязь, Гапоненко. У каждого своё исследование и своё решение проблемы.

Диссертация «Водный обмен при скарлатине» — самая первая в фонде, датируется 1939 годом. Свои исследования автор проводит в инфекционной клинике, общался с больными, по дням рассказывал о точении болезни. Потом сделал сразу 50 выводов — это часть, безусловно, самая актуальная в диссертации А вот что совсем не характерно для научного труда — это пожелание в конце: «Будьте здоровы!»

Сколько кофе выпил автор следующей, неизвестно, однако, судя по масштабу и по полёту мысли — это высший пилотаж. На 610 страницах характеристика почв в БССР — это тема №1, особенно в послевоенное время борьбы за урожай.

Следующая книга — о самом урожае, о том, как повысить болезнеустойчивость картофеля. Впрочем, для бульбяной страны, где 30% рациона занимает именно картошка, тема особенно актуальна. Автор не только рассказывает о видах картофеля, но и учит, как его правильно надо выкапывать. Оказывается, делать это нужно только в сухую погоду и обязательно сортировать большую и маленькую картошку. И не для того, чтобы сделать хорошие драники. Оказывается, размер имеет значение и для хранения «второго хлеба».

Одной картошкой сыт не будешь — диссертации современности о современных технологиях и промышленности. Одна из них написана два года назад, автор выводит формулу успешной работы лёгкой промышленности. В первую очередь он предлагает брать не объёмом, а эксклюзивностью товара, а также расширить ассортимент одежды для мужчин: ведь они хоть и покупают редко, зато метко. Ну а все подробности можно узнать просто придя в библиотеку. И не только в её юбилей.