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Сразу несколько новых разработок белорусских ученых можно отнести к разряду сенсаций

10 февраля 2010 18:43
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Об этом заявил председатель Высшей аттестационной комиссии Анатолий Афанасьев, подводя итоги научного года.

В 2009 году 41-му белорусу присвоены звания профессоров, доцентов стало больше на полтысячи. При этом глава ВАК особо подчеркнул, что случайных людей в отечественную науку не приходит. Коррупции в Высшей аттестационной комиссии нет и быть не может.

Белорусским опытом подготовки высших научных кадров интересуются наши зарубежные соседи.

Анатолий Афанасьев, председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь:
В остальных странах Высшие аттестационные комиссии подчиняются департаментам министерств образования. Это очень затрудняет работу комиссии – давление чиновников и так далее. Высшие аттестационные комиссии Беларуси и Азербайджана подчинены главе государства. Наши российские коллеги отметили, что и в России было бы неплохо такое сделать.

# Наука

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