Ученые отказали слонам в умении бегать

Ученые подтвердили, что слоны не умеют бегать в традиционном смысле, - когда животные куда-то спешат, их задние ноги идут, в то время как передние бегут.

В рамках исследования ученые заставляли животных перемещаться по специальным пластинам, которые регистрировали, как слоны переставляют ноги. В результате им удалось установить, что центр тяжести слона перемещается по вертикали примерно на сантиметр. Это меньше, чем у бегущего человека. Кроме этого, передвигаясь со скоростью около 18 километров в час, слон давил на пластины с силой, равной примерно 1,4 веса животного. Для человека во время бега этот показатель составляет три веса тела.

Анализ движения передней и задней пары ног выявил следующее — во время перемещения центр масс животного слегка менял свое положение по вертикали. Этот эффект напоминает наблюдаемый у животных и человека во время бега. С другой стороны задние конечности оставались достаточно жесткими, как при ходьбе. Поэтому исследователи говорят, что при быстром движении слоны идут и бегут одновременно, пишет Lenta.ru.

По словам ученых, первые данные о том, что слоны не умеют бегать были получены еще в 2003 году. Тогда ученые провели анализ высокоскоростной съемки передвижения животного. Несмотря на то, что все четыре ноги слона никогда одновременно не отрываются от Земли (отрыв ног — типичный признак бега), ученые тогда смогли установить, что механика передвижения животного позволяет утверждать, что слон бежит.