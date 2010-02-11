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The Independent: На ученых, предупреждающих о глобальном потеплении, началась информационная атака бизнесменов

11 февраля 2010 09:03
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Экологи заявили, что против ученых, предупреждающих об изменении климата, ведется организованная кампания, направленная на подрыв общественного признания теории глобального потепления, связанного с деятельностью человека, пишет The Independent.

Исследовательские институты Atlas Economic Research Foundation в США и International Policy Network в Великобритании получали гранты на сотни тысяч фунтов стерлингов от многонациональной энергетической компании ExxonMobil. Обе организации финансировали международные семинары, на которых встречались противники теории изменения климата со всего мира. Atlas поддерживает более 30 других иностранных исследовательских организаций, скептически относящихся к теории глобального потепления.

Проведенный на этой неделе опрос подтвердил, что доверие общества к теории изменения климата пошатнулось: каждый четвертый британец (25%) теперь утверждает, что не верит в глобальное потепление. Ранее эта цифра составляла 15%, переводит Инопресса.

# Наука

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