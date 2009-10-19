Инстинкт размножения мешает человеку жить вечно

По мнению американских ученых, процесс эволюции, длившийся сотни тысяч лет, привел к тому, что любой вид на Земле научился самовоспроизводству, но совершенно потерял способности к регенерации.

Если бы у живых существ не была так развита система репродукции, то ее заместил новый механизм, позволяющий жить векам. Ведь благодаря ему старые органы заменялись бы на новые. Сейчас на планете только одно существо обладает таким свойством - это медуза вида Turritopsis nutricula. Клетки в ее организме преобразуются из одного типа в другой. Этот цикл может повторяться бесконечно, отчего медуза по сути бессмертна.

Утро.ru напоминает, что недавно российские ученые высказали идею о том, что процесс старения у мужчины и женщины отличаются. Такое заявление сделал академик РАМН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Росздрава Владимир Шабалин.

По словам ученого, мужчины уходят из жизни раньше женщин только потому, что они более «водянистые».

«В тканях мужчин на 20% больше влаги, чем у женщин. И эта влага позволяет более оперативно и эффективно вести себя белковым молекулам, которые обеспечивают все наши жизненные процессы. И поскольку все жизненные биологические процессы у мужчины проходят на 20% стремительнее, то и продолжительность жизни у него меньше на 20%», - пояснил академик. Он отметил, что женщины в среднем живут 75 лет, а мужчины - 60, кроме того, последние зачастую укорачивают себе жизнь алкоголем.