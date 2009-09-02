Японцы строят электростанцию на орбите

Построить на околоземной орбите солнечную электростанцию мощностью в 1 ГВт планируется уже через 30 лет.

В общей сложности в исследованиях и разработках занято 16 японских научных и промышленных компаний.

Электростанция будет представлять собой искусственный спутник Земли, оснащенный солнечными батареями общей площадью 4 кв.км. Энергия Солнца, попадая на батареи, будет поступать в генератор, который переработает ее в электричество и отправит на Землю. Преимуществом орбитальной электростанции станет то, что она в отличие от земных солнечных батарей не зависит от капризов погоды и позволяет использовать солнечную энергию круглосуточно. При этом мощности электрогенератора в 1 ГВт хватит для того, чтобы снабжать электроэнергией 294 тыс. жилых домов.

В настоящий момент уже ведется работа по созданию способа передачи такого объема энергии с орбиты на Землю. До 2013 года планируется создать новую технологию, позволяющую передавать электричество без проводов из космоса на поверхность нашей планеты. Теоретически это достижимо с помощью микроволн.

По предварительным оценкам, строительство такой орбитальной электростанции обойдется в 2 трлн. иен (свыше $21,5 млрд.). Основная часть расходов приходится на доставку необходимых конструкций на орбиту.

Японское космическое агентство JAXA планирует в 2015 году запустить небольшой тестовый спутник, представляющий собой электростанцию в миниатюре. На нем собираются отработать наиболее проблемные моменты проекта, передает БЕЛТА.