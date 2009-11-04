Гигантский рифтовый разлом в Африке превратится в новый океан

56-километровый рифтовый разлом в пустыне Эфиопии со временем превратится в новый океан, говорят авторы исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters.

Расщелина шириной до 6 метров была открыта геологами еще в 2005 году. Уже тогда ученые говорили, что на этом месте может в будущем появиться океан. Однако до последнего времени они испытывали сомнения по поводу дальнейшего развития этой формации.

Новые исследования, проведенные международной группой ученых, показали, что тектоническая активность в этом разломе идентична той, что происходит в недрах срединных океанических хребтов, раздвигающих континенты. Такая же активность наблюдается и на дне Красного моря.

Согласно заново обработанным сейсмическим данным, накопленным в 2005 году, 56-километровый разлом образовался в течение нескольких дней. Процесс начался с извержения вулкана Даббаху, после чего магма начала заполнять трещины в земной коре, формируя разлом, передает БЕЛТА.

Причиной появления разлома является разделение Африканской и Аравийской тектонических плит, которое происходит уже 30 миллионов лет со скоростью примерно 2,5 сантиметра в год. Рифтообразование способствовало формированию 300-километрового Афарского прогиба и Красного моря. По словам ученых, примерно через миллион лет Красное море превратится в новый водный бассейн. Новый океан соединит Красное море с Аденским заливом, расположенным между Йеменом (Аравийский полуостров) и Сомали (Восточная Африка).