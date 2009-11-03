Врачи предлагают защищать лёгкие от гриппа с помощью антиоксидантов

Ахиллесова пята у всех штаммов гриппа – это антиоксиданты, считают медики Федерации американских обществ экспериментальной биологии. Учёные полагают, что природные антиоксиданты, содержащиеся в разнообразии растительных продуктов, способны предотвратить повреждение лёгких, вызванное вирусом.

Антиоксиданты могут быть полезными и для лечения нового гриппа А/H1N1. Согласно проведённому исследованию, вирус гриппа вредит лёгочной функции через действие белка М2, который поражает эпителиальные клетки внутренней поверхности наших лёгких. Было обнаружено, что белок М2 нарушает способность эпителиальных клеток избавляться от жидкости внутри лёгкого, создавая условия для развития пневмонии и других дыхательных проблем.

Врачи провели три серии экспериментов с использованием идентифицированного белка, передает АМИ-ТАСС. В первом случае в лягушачьи яйца вводили белок лёгкого, чтобы рассмотреть функции органа. Во втором случае в яйца ввели и белок лёгкого, и белок М2 - при этом дыхательная функция значительно ухудшилась. Используя методы молекулярной биологии, американские специалисты выделили сегмент белка М2, ответственного за нарушение работы белка лёгких. Затем они продемонстрировали, что без этого сегмента белок не в состоянии причинить ущерб здоровью. В третьем варианте нетронутый белок М2 и белок лёгкого были введены в организм животных вместе с антиоксидантным препаратом, что также защитило лёгкие от вредного действия М2. Опыты повторились с применением клеток из человеческих лёгких и дали идентичные результаты.

Вакцинация – это первичная защита от опасных дыхательных вирусов гриппа, однако употребление в сезон эпидемии большого количества антиоксидантных продуктов, включая фрукты, овощи, зелень, орехи и бобовые, тоже может оказать мощное сопротивление инфекциям, говорят терапевты.