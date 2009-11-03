В Южно-Курильске установлена веб-камера с видом на вулкан Менделеева

С 3 ноября дня не только ученые Института морской геологии и геофизики ДВО РАН, но и все желающие в режиме реального времени могут наблюдать за вулканом Менделеева - одним из наиболее опасных для населения южных Курильских остров.

Любое повышение его активности - парогазовые выбросы, пеплопад, не говоря уже о сильных извержениях, представляют реальную угрозу жителям юга Кунашира. Теперь он находится под ежеминутным наблюдением ученых. Об этом сообщил Игорь Коротеев - инженер лаборатории вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН.

Инженер пояснил, что одна из важнейших задач лаборатории - мониторинг активности вулканов Курильской дуги, особенно расположенных вблизи населенных пунктов. Около шести лет институт совместно со специалистами Дальинформгеоцентра ведет космический мониторинг вулканов Курильских островов. Благодаря этому зафиксированы практически все события, связанные с активизацией вулканов. Например, в июне 2009 года извержение вулкана Пик Сарычева отслеживалось с первых минут. Данные о высоте и площади распространения пепловых облаков ежедневно передавались заинтересованным организациям.

Космические наблюдения являются единственным источником оперативной информации о состоянии вулканов на ненаселенных и труднодоступных островах. Но, к сожалению, космические данные не могут в полной мере обеспечить прогноз вулканической активности, поэтому в институте создается комплексная система мониторинга опасных природных явлений: землетрясений, цунами, вулканических извержений с ипользованием широкого круга различных методов.

Одной из составляющих частей этого проекта является система видеонаблюдения за активными вулканами.

Следующий объект, который предполагается включать в систему наблюдений, - вулкан Тятя. Для него аппаратуру лучше всего размещать на комплексе «Орбита» в Южно-Курильске. В данный момент ведутся переговоры об этом с Сахалинским областным радиотелевизионным передающим центром, передает Sakh.COM.