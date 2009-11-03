Объявлен победитель конкурса частных лунных аппаратов

Американское космическое агентство и фонд X Prize объявили победителей ежегодного конкурса лунных аппаратов Lunar Lander Challenge, сообщается в пресс-релизе на сайте NASA. Впервые за историю конкурса частной компании удалось выполнить требования второго (самого сложного) уровня соревнования.

В рамках испытания от космических аппаратов требуется подняться на высоту около 50 метров, совершить горизонтальный полет на 50 метров, после чего сесть на специальной площадке. Затем все действия нужно выполнить в обратном порядке и вернуться на место старта. Между двумя пусками должно пройти не более 150 минут, информирует Lenta.ru.

Два уровня соревнования отличаются тем, что на более сложном аппарат должен провести в воздухе как минимум 3 минуты (на легком - 1,5), а посадочная площадка покрыта неровностями, имитирующими дефекты лунной поверхности (на легком платформа ровная).

Первое место и приз в миллион долларов достались компании Masten Space Systems и их аппарату «Xoie». Второе место занял прошлогодний победитель первого уровня конкурса компания Armadillo Aerospace и аппарат SuperMod. Приз за второе место во втором уровне составляет 500 тысяч долларов.

Третья компания-участник конкурса Unreasonable Rocket выбыла из соревнования. Их аппарат Blue Ball, предназначенный для первого этапа не смог выполнить поставленное задания, а второй, Silver Ball, был поврежден во время транспортировки.

Конкурс Lunar Lander Challenge проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Целью соревнования является создание недорогого лунного модуля, способного обеспечивать автоматическую связь между орбитальной станцией и базой на лунной поверхности. Первым победителем за всю историю конкурса стала компания Armadillo Aerospace, которой в 2008 году удалось выполнить условия первого уровня. Эта победа принесла компании 350 тысяч долларов.