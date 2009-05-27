Экипаж МКС увеличится вдвое

С Байконура стартовал корабль «Союз ТМА15», после стыковки которого с МКС ее экипаж впервые составит шесть человек.

На борту «Союза ТМА-15» находятся канадец Роберт Тирск, россиянин Роман Романенко и бельгиец Франк Де Винне. С пятницы на станции будут жить и работать шесть человек.

48-летний Франк Де Винне станет первым европейцем, который примет командование над станцией. Произойдет это в октябре. Сейчас орбитальным домом заведует Геннадий Падалка.

Также на МКС впервые будут одновременно работать представители пяти стран: помимо Геннадия Падалки на станции сейчас присутствуют американец Майкл Барратт и японец Коичи Ваката.

В будущем на МКС смогут одновременно находиться 13 человек, включая кратковременных визитеров. За последний год на станции появились новые ванная, кухня, тренажер, два спальных места и система переработки питьевой воды.

Стыковка корабля «Союз ТМА-15» с МКС намечена на 29 мая в 15.36 в автоматическом режиме.