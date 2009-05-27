Беловежская пуща занимает шестое место среди природных чудес света

В номинации «Леса, национальные парки, природные заповедники» национальный парк «Беловежская пуща» занимает шестое место в мире среди природных чудес света.

Такие результаты получены в результате необычного конкурса, который организовала по всему миру группа энтузиастов фонда New 7 Wonders Foundation. В нем участвует 261 природная достопримечательность из 222 стран. Природные объекты распределены по семи категориям: ландшафты, острова, горные образования, вулканы, национальные парки, леса, морские образования.

Сейчас идет активное голосование, которое завершится 7 июля выборами 21 участника. Среди них с 21 июля и начнется финальный конкурс, итогом которого станет оглашение в 2011 году семи природных чудес. Беларусь, кроме национального парка «Беловежская пуща», в группе, включающей реки, озера, водопады, представлена рекой Днепр (31-е место) и озером Нарочь (36-я позиция), сообщает БЕЛТА.