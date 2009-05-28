Двенадцатилетняя школьница дала имя новому марсоходу NASA

Теперь он будет называться Curiosity, что означает «любопытство». Этот вариант прислала двенадцатилетняя школьница Клара Ма на конкурс на лучшее название аппарата, специально организованный NASA. Всего же в штаб-квартиру американского космического агентства пришло более 9 тыс. предложений, из которых было выбрано всего десять: Wonder («Чудо»), Sunrise («Восход»), Adventure («Приключение»), Journey («Путешествие»), Pursuit («Стремление»), Curiosity («Любопытство»), Vision («Видение»), Amelia и Perception («Восприятие»). Эти возможные названия пользователи Всемирной паутины должны были расположить в порядке от лучшего (по мнению голосующего) к худшему.
В скором времени победительница конкурса Клара Ма отправится на экскурсию в лабораторию реактивного движения, где лично напишет новое название марсохода на его борту.
Марсоход Mars Science Laboratory представляет собой аппарат нового поколения, который в отличие от предыдущих будет питаться энергией не от солнечных батарей, а от радиоизотопного источника энергии. Целью «Любопытства» станет изучение химического и минералогического состава марсианской почвы с точки зрения ее пригодности для микроорганизмов. Он также будет искать на планете следы присутствия воды и органические вещества, передает БЕЛТА.