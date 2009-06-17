Боеприпасы пролежали на дне Немана триста лет

Находки переданы в Гродненский государственный историко-археологический музей. Заведующая отделом истории Рита Янчеловская предполагает, что вооружение попало на дно Немана во время переправы русских войск. Бомбы и гранаты представляют собой шары, наполненные порохом, с двумя ручками для удобства вкладывания в ствол пушки. Свинцовые слитки с клеймами с изображением герба Российской империи и дат (1701—1702) предназначались для отливки пуль в походных условиях. Кроме того, найдена спрессованная от времени картечь, которую поначалу приняли за снаряд.
Все предметы сейчас очищаются от ила и коррозии. После этого их планируют выставить в экспозиции музея, посвященной Северной войне, рядом с петровскими пушками. Последние были также подняты со дна Немана в 1966 году, пишет «Рэспублiка».