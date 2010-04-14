Boeing разработает «умную» версию гиперзвуковой ракеты

Американский концерн Beoing, занимающийся разработкой гиперзвукового летательного аппарата X-51A Waverider, намерен в будущем на его основе создать оружие для нанесения глобальных быстрых ударов.

Новая гиперзвуковая ракета получит название X-51A+, а ее разработка начнется через несколько лет при условии, что оригинальный X-51A успешно пройдет все испытания.

По предварительным планам компании, на X-51A+ будут установлены приборы быстрой идентификации и уничтожения целей в условиях активного противодействия (RIPTIDE). Кроме того, новая ракета получит возможность резко изменять траекторию полета, а также ориентироваться в пространстве. Пока не ясно, будет ли сам аппарат использоваться в качестве средства поражения объектов противника или он будет применяться как боевой беспилотник.

По предварительным данным, Boeing начнет финансирование проекта X-51A+ не раньше 2011 финансового года.

Сейчас Boeing ведет разработку проектов RIPTIDE и X-51A по отдельности. Программы разработки финансируются из бюджета ВВС США. В 2010 году должны состояться первые испытательные полеты X-51A, в ходе которых, по оценке Boeing, могут быть выявлены неполадки. Дело в том, что X-51A является новой, еще не апробированной технологией.

В середине декабря 2009 года ВВС США провели первые воздушные испытания X-51A, который провел в воздухе 1,4 часа, будучи подвешенным к специальному креплению на бомбардировщике B-52. В ходе полета проводилась проверка влияния подвешенного аппарата на управляемость самолетом, а также взаимодействия электронных систем X-51A и B-52.

Согласно проекту, X-51A сможет развивать максимальную скорость в семь мах (свыше восьми тысяч километров в час). В ходе первого самостоятельного полета аппарат разовьет скорость в 4,5 маха, сообщает Defense News.