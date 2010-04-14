Россия уничтожит 34 тонны оружейного плутония

На завершившемся во вторник, 13 апреля, саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон подписали протокол к соглашению о двусторонней утилизации избыточного оружейного плутония.

В соответствии с документом, каждая из стран обязалась в 2018 году начать уничтожение 34 тонн опасного вещества.



Излишки оружейного плутония будут использованы в качестве топлива для АЭС. Утилизация плутония будет проходить в открытом параллельном режиме и под инспекционным контролем.

По словам Хиллари Клинтон, запланированного к утилизации плутония хватило бы на производство в каждой из стран 17 тысяч ядерных боеголовок. Клинтон также отметила, что США и Россия намерены в дальнейшем утилизировать «еще больше плутония».

Двустороннее соглашение об утилизации плутония было подписано в 2000 году, однако, по словам Лаврова, его практическое выполнение было невозможно «по техническим причинам», которые и были устранены после подписания протокола.

В тексте меморандума РФ о физической ядерной безопасности, распространенном в Вашингтоне 13 апреля, также сообщается, что Россия намерена в 2010 году вывезти свежее и отработавшее урановое топливо из Украины, Беларуси, Польши, Сербии и Германии. Данные меры будут проводиться в рамках программы по вывозу высокообогащенного уранового топлива из третьих стран, на территории которых находятся исследовательские реакторы российского и американского производства.

Кроме того, на пленарном заседании саммита президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия до конца апреля 2010 года закроет свой последний реактор по выработке оружейного плутония в городе Железногорск Красноярского края в рамках соглашения, заключенного в 2003 году на уровне министерств атомной энергетики двух стран. В ответ президент США Барак Обама отметил, что данный шаг демонстрирует лидерство России в вопросах ядерной безопасности.

На встрече с американской общественностью Медведев заявил, что «саммит завершился полным успехом». Следующий саммит по ядерной безопасности должен состояться в 2012 году, пишет Lenta.ru.