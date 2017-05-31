Белорусские ученые разработали пленкообразующие составы для ускоренения черенков

Пожалуй, один из самых распространенных способов размножить растение – это черенкование. Но черенки многих древесных культур укореняются с трудом. Чтобы облегчить задачу дачникам и садоводам, ученые из Института биофизики и клеточной инженерии разработали специальные пленкообразующие составы.

В пленкообразующие полимерные композиции наши ученые добавили регуляторы роста растений и микроэлементы. Результаты исследований показали, при обработке таким составом укоренение черенков происходит быстрее, а количество побегов на них увеличивается примерно на 20-25%.

Черенки следует опустить в пленкообразующий состав, а после -дать им как следует просохнуть.

После всех подготовительных этапов черенки можно смело высаживать в грунт! Специальный пленкообразующий состав поможет повысить количество укоренившегося посадочного материала на 30-50%. Из него в будущем вырастут красивые, хорошо плодоносящие деревья.

Эффективность разработанных составов наши ученые испытали на черенках яблони, сливы, груши и черешни. Не исключено, что пленкообразующие средства в будущем также хорошо себя зарекомендуют и в отношении других культур.