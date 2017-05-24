Использование 3D принтеров в медицине: новая разработка белорусских учёных

В последнее время мы все чаще слышим о 3D-принтерах. С их помощью можно создать точные модели любых предметов и объектов, в том числе и органы человека. И белорусские кардиохирурги уже провели несколько операций с использованием 3D-модели сердца. Это позволяет с помощью распечатанного макета спланировать процесс до мелочей, отработать на нем технологию, а затем прооперировать необходимые участки сердца непосредственно у пациента.

Ученые Института тепло- и массообмена Национальной академии наук смогли создать и распечатать не только модель сердца, но и целый набор макетов человеческих органов. Здесь и модели кисти руки, стопы, почки… Даже 3d-прототип коленного сустава имеется.

В Институте сейчас используется шесть 3d-принтеров, 3 из них создали сами сотрудники лаборатории. Работа здесь практически не прекращается. Чтобы распечатать модель органа, понадобятся тысячи тончайших слоев. Процесс может растянуться и на 20 часов – в зависимости от требуемой точности, материала и размеров.

Оказывается, даже лекарство для конкретного человека можно изготавливать с помощью специализированного 3d-принтера. И сейчас наши ученые активно работают над этим вопросом.

За 3d-технологиями будущее – уверены наши ученые. И в Беларуси есть все предпосылки для развития этих технологий в разных сферах и областях.