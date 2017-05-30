Первокурсник БГУ разработал концепцию защиты от утечек бытового газа

Новости Беларуси. Первокурсник БГУ Глеб Машканов разработал концепцию защиты от утечек бытового газа. В теории умная система устанавливается в квартиру, где круглосуточно ведет контроль за содержанием газа в помещении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При малейшей утечке аварийная служба вызывается автоматически, а подъезд отключается от газоснабжения.
По словам юного изобретателя, придуманная им информационная система поможет предотвратить происшествия, связанные со взрывами « голубого топлива».
Глеб Машканов, студент Белорусского государственного университета:
Устройство, которое будет висеть в квартире, будет анализировать концентрацию газа в воздухе. Оно связано с центральных сервером, который будет установлен, допустим, в МЧС или Горгазе. Сервер будет принимать и обрабатывать потоки данных от всех устройств.
Проект юного изобретателя собирает высокие оценки. Ранее разработку заметили на конкурсе «Техноителлект», а в 2017 году Глеб Машканов стал финалистом республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».