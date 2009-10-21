Белковая диета может приводить к сокращению массы мозга

Употребление пищи, обогащенной белками и обедненной углеводородами, может привести к уменьшению мозга, полагают авторы исследования.

Команда профессора Сэма Ганди (Sam Gandy) из Медицинской школы Маунт Синай в Нью-Йорке изучала влияние диеты на развитие болезни Альцгеймера с помощью линии трансгенных мышей, в мозге которых вырабатывалась мутантная форма белка, который является исходным веществом для белка амилоида. Накопление этого белка в мозге людей считается одной из причин появления в нем так называемых амилоидных бляшек и развития болезни Альцгеймера.

Как сообщает РИА Новости, в своей работе ученые изучили влияние четырех типов диет на мозг мышей - обычной, сбалансированной диеты, жирной диеты с небольшим содержанием углеводов, высокобелковой диеты, обедненной углеводами, а так же углеводной диеты с небольшим количеством жиров. Несмотря на то, что ученые обращали внимание, прежде всего, на зарождение и развитие бляшек в мозге мышей, исследование показало, что трансгенные животные, сидевшие на белковой диете, обладали на 5% более легким мозгом по сравнению с другими группами.

Связан ли этот неожиданный результат с работой дополнительных генов в организме модифицированных мышей или нет, должны показать дальнейшие исследования на чистых линиях мышей.

Открытым также остается вопрос и о том, в какой степени результаты этой научной работы могут быть применимы к людям.

«Учитывая массу предыдущих исследований, показавших связь между употреблением высокобелковой диеты с развитием старческой нейротоксичности - подверженности нервных тканей воздействию токсических соединений - вопрос о связи диеты, возраста пациента и вероятности развития болезни Альцгеймера является вполне обоснованным», - сказал Ганди.

Выяснение этого вопроса, по мнению ученого, потребует большой работы, однако это может принести очень важные результаты.