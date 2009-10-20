Биологи обнаружили дельфинов, играющих в футбол медузами

Команда исследователей, состоящая из специалистов Комиссии по вопросам охраны природы Уэльса, Фонда морского надзора и организации MANW изучали поведение дельфинов у берегов Уэльса в заливе Кардиган.

Как передает Mail Online, животные были замечены и засняты на видео за необычным занятием: проплывая под медузами, они толкали их хвостами и подбрасывали в воздух. Затем, то же самое повторяли другие дельфины. Высота подбрасывания составляла до шести футов в воздухе.

Неизвестно, как давно дельфины занимаются этим, однако, возможно, счет идет на сотни лет. Ученые считают, что именно этот своеобразный «дельфиний футбол» может быть причиной того, почему они так ловко справляются с мячиками и другим инвентарем в неволе.

Джонатан Истер, один из морских биологов, наблюдавших эту картину говорит: «В одном я уверен – им было весело. Они не всегда точно попадали по медузам, но когда это случалось, медузы просто выпрыгивали из воды. Это невероятно – познакомиться с такой необычной частью жизни дельфинов. Хотя, такое поведение, конечно, предоставляет больше вопросов, чем ответов».