Взвешены частицы темной материи

Используя данные телескопа «Ферми», ученые смогли определить вероятную массу частиц темной материи.

В рамках новой работы ученые анализировали данные о распределении гамма-излучения в Галактике, собранные «Ферми». Для этого исследователи предположили, что часть высокоэнергетических гамма-лучей, приходящих из центра Млечного Пути, является результатом столкновения частиц и античастиц темной материи. В результате исследователям удалось получить хорошее согласование теоретических предсказаний и данных наблюдений.

Кроме этого ученые смогли вычислить примерную массу частиц темной материи. По их подсчетам, она составляет 25-30 гигаэлектронвольт. Для сравнения, масса нейтрона - около 940 мегаэлектронвольт. Также оказалось, что большая часть темной материи сосредоточена в окрестности центра Галактики диаметром 3,2 светового года.

Данная работа была неоднозначно воспринята специалистами по вопросу темной материи. По словам астрофизиков, подобные значения массы для частиц темной материи плохо согласуются с другими данными экспериментальных наблюдений. Кроме того, совсем недавно ученые предложили схему, позволяющую объяснить распределение гамма-излучения в Млечном Пути без использования загадочной субстанции.

Телескоп «Ферми» был запущен на орбиту 11 июня 2008 года. Изначально аппарат назывался GLAST, однако позже имя было изменено. Общая стоимость проекта составила 690 миллионов долларов. Ожидается, что телескоп «Ферми» проработает на орбите, высота которой составляет 565 километров, до 2018 года, информирует Lenta.ru