В биосфере Арктики зарегистрированы самые сильные изменения за последние 200 лет

Экологи обнаружили, что потепление в Арктике приводит к беспрецедентным изменениям в биосфере - крупнейшим за последние 200 тысяч лет. В рамках исследования ученых интересовали донные отложения в озере, расположенном недалеко от деревушки Клайд Ривер на Баффиновой Земле.

Максимальная глубина водоема составляет около 10 метров.

Изучение донных отложений позволило ученым установить картину изменения биосферы в регионе за последние несколько сотен тысяч лет. В частности, в качестве индикатора климатических условий экологи использовали популяции насекомых и диатомов - микроскопических водорослей с кремнистым скелетом.

В результате ученым удалось установить, что приспособленные к холоду насекомые были распространены на озере последние несколько тысяч лет, однако в 50-х годах прошлого века их число начало резко снижаться. Экологи полагают, что причиной этого является рост средних температур. Кроме этого, уменьшается и численность диатомов, предположительно из-за уменьшения ледяного покрова озера.

Совсем недавно британская экспедиция, проведенная при поддержке Принца Чарльза, установила, что к 2030 году в Арктике, вероятно, исчезнет постоянный лед. Это означает, что летом самый северный регион планеты будет освобождаться от ледяного покрова почти полностью. Свои заключения исследователи вынесли по результатам многодневной пешей экспедиции, за время которой они прошли около 430 километров, передает Lenta.ru.