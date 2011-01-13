Белорусские ученые впервые искусственно вырастили красный изумруд

Этот камень в природе встречается крайне редко, а добывают его только в США.

Белорусская новинка получилась не хуже оригинала, но стоит в сто раз дешевле. Кроме того, у таких камней меньше дефектов. Основной ингредиент изумрудного рецепта — минерал берилл. При этом технология держится в строгом секрете.

Мощности белорусской лаборатории позволяют получать до 10 тысяч карат синтетических изумрудов в год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Меркулов, заведующий лабораторией научно-практического центра по материаловедению НАН Беларуси:

Профессионалу-гемологу нужно определенное время и не один час, чтобы определить происхождение какого-то камня. По твердости, по удельному весу, по показателям преломления искусственно выращенные изумруды очень близки к натуральным. Идеальны и бездефектны — это их основная отличительная особенность.