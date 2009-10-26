Алкоголь убивает в любых количествах

Шведские эксперты опровергли устоявшееся мнение медиков, что низкое потребление алкоголя благотворно влияет не только на заработок, но и на здоровье человека.

Результаты предыдущих любопытных исследований показывали, что малопьющие люди лучше зарабатывают. Одно из официальных (но не проверенных статистически) объяснений такой взаимосвязи заключалось в том, что малопьющие сотрудники компаний больше времени проводят на работе. Они, возможно, здоровее остальных за счет профилактических свойств малых доз алкоголя, меньше пропускают работу по болезни и поэтому получают более высокую зарплату, считали исследователи.

Умозаключение о пользе малых доз алкоголя опровергает последняя работа шведов. Йохан Ярл, сотрудник Лундского университета, сообщил следующее: «В своем исследовании мы установили, что фактически и низкое, и умеренное потребление алкоголя оказывает только отрицательное влияние на здоровье. Поэтому мы считаем связь между потреблением алкоголя в малых количествах и высокой зарплатой по крайней мере сомнительной».

Как передает Infox.ru, Ярл вместе с коллегами работал над изучением влияния алкоголя в малых дозах на здоровье человека, анализируя затраты выпивающих на медицинское обслуживание. В результате они установили, что за исключением людей старше 80 лет мужчины, потребляющие всего по 40 г алкоголя в день, и женщины, потребляющие по 20 г, все равно обходятся службе здравоохранения дороже, чем те, кто решил навсегда распрощаться с выпивкой.

Данным исследованием шведские эксперты опровергли и устоявшееся мнение медиков, что низкое потребление алкоголя благотворно влияет не только на заработок, но и на здоровье человека.

Говоря о других факторах, которые могли бы подтверждать наличие связи между размером заработной платы и приемами алкоголя, Ярл сказал: «Человек несет ответственность за создание благоприятной семейной атмосферы, социальную устроенность и свои собственные усилия по поддержанию здоровья. Поэтому мы считаем, что не нужно упрощать этот процесс, связывая доход семьи с приемами алкоголя».