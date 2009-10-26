Израильские ученые сохранят вымирающих животных клонированием

К югу от мошава Цофар обитает единственная в Израиле особь дикого африканского осла. Во всем мире осталось всего несколько десятков животных этого подвида. К сожалению, единственный осел этого вида, обитающий на израильской антилоповой ферме «Арава», уже стар и скоро умрет. Но у ученых есть идея, как сохранить это животное на Земле.

Вместе со своим коллегой, ветеринаром и инженером-биотехнологом Амиром Аравом, хозяин фермы Йося Бен приготовил из пробы крови африканского осла сухой порошок, в котором содержится ДНК животного. В таком виде клетки крови с наследственной информацией могут храниться на протяжении долгого времени. Биологи надеются сохранить образцы ДНК до тех пор, когда ученые смогут успешно клонировать животных и таким образом спасти вымирающие виды. Для того чтобы возродить вид, понадобится создать «в пробирке» примерно десять женских и хотя бы пару мужских особей, подсчитали Арав и Бен.

Свой проект они прозвали «Сухим Ноевым ковчегом». Бен мечтает создать у себя на ферме хранилище образцов ДНК исчезающих видов, а впоследствии, когда удастся клонировать животных, превратить ее в своеобразный парк Юрского периода.

«Мы планируем оставить их на хранение на 100 лет, на 200 — на столько, сколько понадобится, — приводит Jewish.ru слова Бена. — Если мы хотим, чтобы внуки наших внуков знали, как выглядит слон, нам, видимо, придется прибегнуть к клонированию».

В этом месяце Йоси Бен приобрел высушенную кровь леопарда. Еще двадцать лет назад в Иудейской пустыне и на холмах Негева обитало несколько десятков леопардов. Но из-за истребления человеком их осталось всего несколько. По-видимому, через пару-тройку лет в Израиле не останется леопардов. Надежда лишь на то, что удастся получить их ДНК из лейкоцитов крови и через некоторое время клонировать животных, а затем вернуть вид в дикую среду обитания.

«Я получил 80 тысяч клеток, из которых теоретически можно создать 80 тыс. леопардов», — говорит Арав. По его словам, ДНК леопарда можно будет вживить в яйцеклетку кошки, а затем имплантировать в матку живущих в зоопарке самок леопарда.

Несколько лет назад Арав разработал усовершенствованную технологию производства образцов ДНК, которая не повреждает генетический код и позволяет долгое время хранить порошок с образцами клеток.

«Животные вымирают по одной причине — по вине людей, — говорит Арав. — Возможно, в один прекрасный день мы одумаемся и перестанем варварски обходиться с природой. Но многие виды к тому времени уже вымрут». Технология сохранения ДНК — своего рода страховка, заключает он.