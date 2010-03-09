Видео. Гуф и Баста знают, как читать рэп для гурманов

Известный рэп-исполнитель Гуф — исключение из правил: родился он не просто в Москве, а в самом ее центре.

Клип Гуфа на песню «Для неё»:

Поймите, я москвич, москвич до мозга костей. Гораздо больше, чем большинство из москвичей. Кто не в теме, народ, простите, я один из оставшихся в живых коренных жителей.

Немногие российские артисты могут похвастаться тем, что родились именно в Москве. Чаще всего так называемые коренные москвичи — это приезжие из разных уголков бывшего Советского Союза.

Гуф, а если быть точнее, Алексей Долматов, — человек с непростой судьбой, прошедший через наркотики, психиатрическую клинику и творческий кризис. Справившись с проблемами, Гуф врывается в русский хип-хоп с остроумным речитативом.

Кадры клипа «Сплетни»:

Моя бабушка читает газету Жизнь!

Бабушка Тамара Константиновна, известная поклонникам творчества Гуфа как «Ориджинал Ба два икса», — яркий персонаж в жизни рэпера. Песня «Ориджинал Ба» повествует об их взаимоотношениях, о её характере. «Поймите, это не какая-то там Ольга Петровна, это мама моей мамы — Тамара Константиновна», — читает Гуф. Сегодня этого человека называют надеждой русского хип-хопа, а сам Гуф задумывается о несколько других вещах.

Гуф, российский рэпер:

Надо уже задумываться о будущем, браться за голову и думать о любимом человеке. Очень люблю свою жену. Вообще, я очень рад, что именно с ней нахожусь рядом. Уверен, что у нас всё будет нормально.

Кадры клипа «Антикиллер», исполняет Ноггано (он же Баста):

Как надо немного для настоящего счастья, стань частью меня, большей частью. Это больше чем сердце, больше, чем весь мир, любовь без памяти.

Коллега Гуфа — Василий Вакуленко (Баста) — также часть своего творчества посвящает близким. У этого популярного рэпера два образа на сцене: лирический Баста и хулиган Нагано, однако это не мешает ему исполнять песню про маму.

Баста, российский рэпер:

В своё время я посвятил своей маме песню, которая называется «Скажи мне мама, сколько стоит моя жизнь?». Мне кажется, что все знают ее слова, но я могу прочитать кусочек: «Прости меня, мама за то, что вырос рано, за то, что боль причинял, за раной рана. Прости меня, мама…».

Я хочу поздравить всех мам с 8 Марта, пожелать здоровья — это самое главное, а остальное для своих мамочек мы сами сделаем.

Кадры клипа «Мама», исполняет Баста:

Скажи мне, Мама, сколько стоит моя жизнь?

Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь.