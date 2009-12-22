Soniс boom - новый студийный альбом Kiss

Более 10 лет группа «Kiss» жила за счет старых заслуг. Более того, они обещали, что никаких новых записей делать не собираются.

Хиту команды, который называется «Любовный пистолет», уже более тридцати лет. «Kiss» сформировались в 73-м году на пике популярности глэм-рока. Во второй половине 70-х они достигли рекордных кассовых успехов. Песни и имидж того времени дают команде неплохие заработки до сих пор.

Новый студийный альбом «Kiss» называется «Solnik boom». Неизменные лидеры Пол Стэнли и Джин Симмонс утверждают, что вернулись к саунду 70-х.

Пол Стэнли:

- Это удивительно, что каждое десятилетие наша группа прибавляет новых фанатов. А также удивительно, что новые записи попадают в ТОП-10 по продажам в разных странах мира. Я давно бросил бы все эти песни, если бы не происходило так.

Джин Симмонс:

- Теперь вы получите на наших шоу все то, чем всегда славились «Kiss», за исключением сотрудничества с симфоническим оркестром, в остальном мы играем так, как делали это 30-35 лет назад. Время летит быстро.

И правда, один из самых первых хитов группы «Адьес» до сих пор звучит актуально.

«Kiss» всегда славились невероятным шоу. На вопрос команды: «Любите ли вы нас?» толпа, которая в зале и за его пределами, неизменно отвечают – «Да!»

Слово «любовь» встречается в песнях группы безостановочно, ведь и название «Kiss» означает «поцелуй».