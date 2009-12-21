Концерт группы «Zdob şi Zdub» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Zdob şi Zdub» почти 15 лет является лушей группой Молдовы, работает группа в стиле поп-рок-фолк, участники многочисленных фестивалей, в том числе «Нашествие», «Максидром», «Славянский базар», «Евровидение». Кавер-версия «Видели ночь» группы «Кино» стала мега-шлягером.

Зритель из зала:

С каким настроением вы появились на «ринге»?

Группа «Zdob şi Zdub»:

С прекрасным.

Зритель из зала:

Для вас нормально, что вы будете на ринге драться с прекрасной девушкой?

Группа «Zdob şi Zdub»:

Мы с девушками не деремся.

Зритель из зала:

Это будет музыкальная борьба?

Группа «Zdob şi Zdub»:

Скорей всего, это будет танец.

Зритель из зала:

Вам не мешает творить накопленный с годами профессионализм?

Группа «Zdob şi Zdub»:

Как сказал Сальвадор Дали: «Не бойтесь достичь совершенства, вам его никогда не достичь».

Зритель из зала:

А как вы относитесь к тому, что молдаване в России ассоциируются с дешевой рабочей силой?

Группа «Zdob şi Zdub»:

Сейчас россияне приезжают в Кишинев и покупают виноградники, поэтому сейчас все наоборот, у нас Россия — дешевая рабочая сила.

Зритель из зала:

Они же не строить едут.

Группа «Zdob şi Zdub»:

Они строят наше светлое будущее.

Зритель из зала:

Я знакома с вашим творчеством, но, к сожалению, я не знаю, что означает ваше название.

Группа «Zdob şi Zdub»:

Оно обозначает примерно следующее «Zdob şi Zdub» «Веселым молдаванам все по барабану».

Зритель из зала:

Какие годы вы считаете самыми лучшими с точки зрения творческой деятельности и биографии вашей группы «Zdob şi Zdub»?

Группа «Zdob şi Zdub»:

Я надеюсь, что они впереди. Нельзя так думать, что лучшие годы были позади, это ужасно. Лучше покончить с собой сразу. Это как в фильме «Рок-волна» про английских диджеев. Когда корабль пиратских радиостанций шел ко дну в северных морях, один из героев говорит: «Мне так страшно и жутко осознавать, что самые лучшие наши годы позади». Но мы такого не скажем, потому что у нас самые лучшие годы позади, а впереди еще лучше!

Зритель из зала:

Признайтесь честно, какой период сейчас проходит ваша группа, застой? Потому что вы уже давно не выпускали альбомы. Или вы собираете качественный материал так долго?

Группа «Zdob şi Zdub»:

Кризис, сейчас все переживают кризис... Нет, на самом деле у нас сейчас эпоха возрождения, ренессанс, если выразиться точно, сейчас у нас духовный ренессанс.

Зритель из зала:

Вам не стыдно брать песню Виктора Цоя?

Группа «Zdob şi Zdub»:

Нет, не стыдно.

Зритель из зала:

Нет? Совесть же надо иметь. Мы все-таки тоже фанаты Виктора Цоя.

Группа «Zdob şi Zdub»:

И мы тоже. Он не против.

Зритель из зала:

Верните ему его песню, это не свадебная песня, а траурная.

Группа «Zdob şi Zdub»:

У песни своя жизнь, и я помню, мы приехали с фестиваля в Катуни, очень устали, без репетиции нас завезли в студию, предложили нам поучаствовать в проекте «Кинопробы». Мы записали песню с нашими друзьями «Трио Эрденко» и забыли про эту песню, а потом такое вот случилось, что же делать теперь, если люди просят.

Зритель из зала:

Вам предлагают вернуть песню и не петь ее вообще.

Группа «Zdob şi Zdub»:

Тогда надо предложить всем участникам кинопроекта вернуть все песни Виктора Цоя, потому что там участвовали и Земфира, и «Чайф», и «Сплин», и «Текила Джаз», и куча команд, которые любят Цоя и с удовольствием спели его песню.

Зритель из зала:

По вашему имиджу можно подумать, что вы нетрадиционной ориентации. Что вы на это скажите?

Группа «Zdob şi Zdub»:

Я могу сказать только, если мне поверят, что я традиционной ориентации. Ориентация — это личное дело каждого. Я — натурал. Я майку с надписью даже ношу, но я ее снял сегодня.

Зритель из зала:

Мне очень нравится ваша музыка. Спасибо за исполнение. Но ничего не понятно. Может, что-нибудь на белорусском?

Группа «Zdob şi Zdub»:

Мы сейчас в переговорах с нашими коллегами, друзьями группой «Ляпис Трубецкой» на тему того, чтобы наконец-то сделать песню вместе. Был вариант, было желание сделать русско-молдавскую, но все-таки молдавско-белорусский вариант будет лучше.

Зритель из зала:

Расскажите, пожалуйста, о влиянии цыганского этноса на ваше творчество и, например, Эмира Кустурицца и его некурящего оркестра в частности, если оно есть, это влияние, на вас?

Группа «Zdob şi Zdub»:

Кстати, мы недавно были в деревне у Эмира Кустурицы, он пригласил нас в свою деревню поиграть на кинофестивале. Безусловно, влияние есть, потому что мы живем на южных рубежах бывшего Советского Союза. Я очень люблю цыганскую культуру, дружу со многими профессиональными музыкантами — цыганами. У меня очень много книг. Но не все в группе тяготеют к цыганской музыке, и у нас всегда все на стыке жанров, мы и не отдались полностью цыганской музыке. Влияние, конечно, есть, особенно после фильма «Андеграунд».