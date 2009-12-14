Лолита: Я целуюсь с неизвестными девушками, и в шоу-бизнес я пришла через постель

Концерт Лолиты Милявской на «Звездном ринге» СТВ.

Лолита Милявская - одна из самых востребованных и экстравагантных певиц России, имеет режиссерсоке образование. В 1992 году в составе «Кабаре дуэт Академия» выпустила дебютный альбом, с тех пор - сольная карьера, работа ведущей в многочисленных телепроектах, альбомы, концерты.

Зритель из зала:

В новом альбоме «Хитин» вы соединили человеческие слабости с высокой поэзией, да?

Лолита Милявская:

Не я писала музыку, и не я писала стихи, поэтому те, кто писал, попробовали это сделать.

Зритель из зала:

Зачем?

Лолита Милявская:

Затем, что мы устали от всего искусственного. Я не люблю в песнях слова «СМС», еще что-нибудь про интернет. Мне показалось, что нужно вернуться назад, к чувственности.

Зритель из зала:

Скажите, вы такая экстравагантная в жизни или только в сценическом образе?

Лолита Милявская:

Поскольку я выезжаю за границу, у меня есть справка о вменяемости. Это говорит о том, что то, на что меня учили в высшем учебном заведении, откуда у меня как раз красный диплом по системе Станиславского и прочим системам, позволяет мне принимать разные образы, как раз те самые, которые люди иногда боятся принять в реальной жизни, а иногда надо бы. Иногда надо бы перестать ходить по струнке и сделать что-нибудь…

Зритель из зала:

Вы больше, чем артистка, вы больше, чем актриса, вы больше, чем театральный режиссер, вы больше, чем телеведущая или известная персона. Что из того, что есть в вашей жизни, вы хотели бы добавить в приставку «больше»?

Лолита Милявская:

Вы знаете, я думала, что вы сейчас закончите фразой, о которой я подумала. При этом всем, я меньше всего женщина, потому что все, что вы сейчас перечислили – это мужские ипостаси. Я им соответствую на 100%, в том числе и как кормилица.

Зритель из зала:

Поэтому, наверное, пользуетесь успехом у мужчин.

Лолита Милявская:

Вы знаете, со мной долго не живут, поэтому успех, видно, неоднозначен. Главное, что зритель со мной живет уже 24 года.

Зритель из зала:

Пару лет назад, если не ошибаюсь, было какое-то американское награждение музыкальной премией. Там, если помните, Мадонна очень сладко поцеловала Бритни Спирс. Вы бы не хотели подарить свой поцелуй кому-нибудь из…

Лолита Милявская:

Я целуюсь с девушками неизвестными, как правило. Я понимала, чем это вызвано у Мадонны и Бритни Спирс. Я безумно уважаю эту женщину – за труд, за трудолюбие, которая, по сравнению с Бритни Спирс, лучше поет, она – продукт, сделавший себя сам. Она в этот момент поддержала женщину, которой было так плохо, которую некий альфонс, который подарил ей двух детей, заставил дойти до состояния внутреннего уничтожения. И эта девушка поднялась. И единственный человек, кто подал ей руку помощи, в том числе и губы, была Мадонна. Вот за это я ее уважаю больше всего.

Зритель из зала:

Если бы у вас была возможность прожить жизнь с начала, какие годы вашей жизни вы бы не хотели прожить заново?

Лолита Милявская:

Я думаю, наверное, что есть единственное время, которое я не зафиксировала в памяти. Это когда моей маме было очень тяжело кормить меня молоком, потому что при Хрущеве молока не было. Когда она рассказала мне, какие очереди были за молоком, а так как я унаследовала от папы любовь к молоку, то молоко, которое доставала моя мама по карточкам, когда я родилась, выпивал мой папа, совершенно не думая о том, что грудной ребенок нуждается в этом. Вот я бы хотела, чтобы моя мама этот период жизни вместе со мной не прожила заново, чтобы в этот момент у нее не было боли. Все остальные периоды мне были суждены. Поэтому я благодарна всему, что в моей жизни есть. Я теперь знаю, про что я пою.

Зритель из зала:

Как в ваш репертуар попадают песни с такими таинственными строчками «ориентация – север, я хочу, чтоб ты верил», и что они значат?

Лолита Милявская:

Как вам сказать? Есть такая потрясающая девушка, которая создала группу из двух других девушек и придумала этот самый ход, я говорю о группе «Тату». Ее зовут Лена Кипер. После того, как она создала этот проект, она была в депрессии много лет, ничего не писала и песня «Ориентация – север» это последняя, что была написана для группы «Тату», но при расставании, причем, я еще раз подчеркиваю, что речь идет о структурах «над артистами», с обеими девочками отношения потрясающие до сих пор, она не отдала эту песню в репертуар. Песня пролежала 7 лет. Каждый артист, когда выбирает песню, выбирает что-то, про что он понимает. «Ориентация – север» это, в любом случае, означает: «вперед! и не надо бояться морозов!» В этом нет ничего такого, что противостояло бы и противодействовало нормальному кодексу человеческой чести. Плевать на морозы, плевать на любые «не те» условия. Ориентация – север, потому что я смотрю: все олигархи в Ницце, а мы – народ, нас всегда на север.

Зритель из зала:

Вы были ведущей шоу «Без комплексов». А в жизни у вас самой есть какие-нибудь комплексы?

Лолита Милявская:

Полно. Вы знаете, я просто давно эту формулу усвоила, и мне однажды на передаче показалось, что я сама ее вывела, что человек без комплексов мертв. Поэтому не знаю, может, я у кого-то прочла, а, может, действительно я ее вывела. Если есть хоть один комплекс человек живой.

Зритель из зала:

Скажите, с чего началась ваша карьера?

Лолита Милявская:

С романа с Александром Евгеньевичем Цекало. Поскольку всегда бытует мнение, что все приходят в шоу-бизнес через постель, то, наверное, закончив институт и приехав в Одесскую филармонию, где мне нечем было заняться, поскольку просто не было работы и 2 года я слонялась без дела, у меня возникли отношения с одним маленьким толстеньким человеком, который писал песни, настолько меня тронувшие, что я ушла от очень красивого высокого однокурсника, с которым была уже в браке, к этому маленькому неказистому человеку ради песен, которые он писал. Именно этот человек заставил меня петь. Благодаря Сашке я растягивала диапазон, он заставлял меня петь выше, больше. Я ругалась, но были такие песни потрясающие, что я не могла не остаться с ним в шоу-бизнесе. Поэтому, честно, я пришла через постель.

Зритель из зала:

Верите ли вы в то, что в жизни женщины может быть один-единственный мужчина?

Лолита Милявская:

Мой паспорт является подтверждением.

Зритель из зала:

Был ли какой-либо из браков таким, в котором вы совершили какие-то ошибки и его бы вы вернули, переделали что-то?

Лолита Милявская:

Нет ни одного мужчины, которого я хотела бы вернуть из тех, кто был в моей жизни. Очень жаль, но я им не подхожу.

Зритель из зала:

Чему вы научились у своей матери? Чему бы вы хотели научить свою дочь?

Лолита Милявская:

У моей мамы я научилась качеству, которое называется «сначала выживать», а вот свою маму я уже учу качеству, которое называется «жить». У мамы был запрет на работу, поскольку папа стал политэмигрантом не по своей воле, да еще вдобавок моя кровь наполовину еврейская. В то время это была такая катастрофа. И моя русская мама лишилась работы в нашей стране, хотя на конкурсе артистов эстрады она заняла первое место. Эдита Станиславовна Пьеха получила второе. Моя мама много лет выживала, чтобы хоть какую-то работу иметь в той стране, поэтому теперь, когда я научилась после нее выживать, я пытаюсь на заработанные деньги жить, хотя бы получать от них удовольствие. И теперь я маму учу просто жить.

Зритель из зала:

Когда-то Барбара Стрейзанд написала такие слова: «Не люби никого, и будешь нравиться всем. Посылай весь мир к черту, и тобой будут восхищаться». Можно ли эти слова отнести к вашей личности?

Лолита Милявская:

Я подумала, что Барбара Стрейзанд – гениальная женщина. В ней столько ран, столько комплексов из-за ее носа, из-за которого пришлось доказывать с помощью таланта, что она красивая женщина. Я думаю, что она сказала эту фразу в минуту отчаяния и так, как рекомендуют психологи. Я думаю, что Барабара Стрейзанд так не думает, она слишком гениальна. Ни один человек, который перестает чувствовать чужую боль, и свою, в первую очередь, ее не культивирует, не может стоять на сцене. Сцена – особое место. Здесь нельзя любить себя. Только в этом ключе он понимает все то, что есть у других людей, со стороны гораздо проще исправлять себя. Поэтому я считаю, что артисты – это каста шутов, нормальных паяцев и еще юродивых на этот сан посвящают. Поэтому я – за юродство.

Зритель из зала:

Смогли бы вы ради большой любви бросить сцену и вашу группу и уйти?

Лолита Милявская:

Нет.