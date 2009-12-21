Лариса Грибалева: Мне очень нравится, когда в меня влюблены, когда влюблена я

Концерт Ларисы Грибалевой на «Звездном ринге» СТВ.

Лариса Грибалева - солистка государственного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга, закончила уиниверситет культуры по классу вокала, ведущаю популярных телепрограмм «Все нормально, мама!» и «Утренняя почта», владелица праздничного бюро. Снялась в нескольких фильмах и телесериалах.

Зритель из зала:

Ваша многопрофильность — ведущая, певица, бизнес-вумэн — это желание доказать всему миру, что вы — первая? Или?

Лариса Грибалева:

Что я — сильная.

Зритель из зала:

Лариса, давай расставим все точки над «i» в твоей биографии. Ты телеведущая, которая поет, или певица, которая снимается в кино, или актриса, которая в свободное время занимается бизнесом?

Лариса Грибалева:

Я — учительница начальных классов.

Зритель из зала:

Что значит для вас любовь? И есть ли она вообще?

Лариса Грибалева:

Про любовь мы можем говорить до утра. Любовь обязательно есть, но она настолько многогранна, что о ней просто так не скажешь. Я не буду говорить про любовь к Родине, матери, к детям. Вас, наверное, интересовала любовь к мужчине. Я могу сказать вам, что мне очень нужно состояние влюбленности, мне очень нравится, когда в меня влюблены, когда влюблена я, тогда у меня прекрасное настроение, и я очень хорошо записываю свои песни. Что для меня любовь? Мы без любви никуда, я думаю, все со мной согласятся, что любовь — это неотъемлемая часть нашей жизни.

Зритель из зала:

Лариса, скажите честно, когда вы вели передачу «Все нормально, мама!», между вами и режиссером Владимиром Максимковым был роман?

Лариса Грибалева:

Классный вопрос! Знаете, у меня этих романов было очень много, судя по таким вопросам. На самом деле, я могу вам сказать, что мы с Владимиром Максимковым состоим в более близких отношениях, совершенно точно, потому что это мой крестный сын. Так получилось, что я старше его, и так получилось, что в Болгарии я крестила его и стала его крестной мамой.

Зритель из зала:

Ваши соперники перепели песню «Кино» «Гуляли всю ночь до утра», а вы когда-нибудь сами гуляли всю ночь до утра, и что на это сказали ваши родители?

Лариса Грибалева:

Я думала, меня спросят, что я перепела. А я уже 15 лет пою в национальном концертном оркестре Михаила Финберга и перепела все. Гуляла, конечно, началось это с выпускного и продолжается до сих пор.

Зритель из зала:

Ваш единственный альбом носит название «Что-нибудь». Вы могли бы что-нибудь нам сказать или спеть незапланированное?

Лариса Грибалева:

Хорошо, я спою экспромтом. Я думаю, будет очень приятно моему куратору, я как раз говорила, что я учительница младших классов по первому образованию. У меня куратор группы Валерий Антонович, он композитор и помог мне не стать учительницей, а стать тем, кем я стала. Он написал замечательный романс на стихи Марины Цветаевой, он называется «Вот опять окно». Всем желаю, чтобы всегда у вас было то окно, тот свет, который ждет вас из любого пути, из любых неприятностей.

Зритель из зала:

Лариса, расскажите, как вы попали в КВН?

Лариса Грибалева:

Я попала в КВН благодаря своему Валерию Антоновичу. Я пела все время в институте, и меня увидела местная команда, легендарная в то время команда БГПИ. Они уже были все взрослые мужчины, и как-то ни одна женщина у них в команде не приживалась, а я как-то так прижилась и по большей части, конечно, участвовала в музыкальных конкурсах. Они писали какую-нибудь фигню, выставляли меня на табуретке каким-нибудь зайчиком, и я пела жалостным голосом. Два раза подряд становилась «Мисс КВН» с чьей-то легкой руки.

Зритель из зала:

Недавно показывали программу, где вы плакали от поражения в игре. Вы на самом деле такая чувствительная и ранимая или это просто неудавшийся пиар?

Лариса Грибалева:

Спасибо большое, особенно последнее прилагательное было прикольное. Вы знаете, вообще-то я эмоциональная, но я безумно просила всех, чтобы не показывали, как я плакала, а там, как раз, когда шли титры, и показали, как я рыдала. Мне половина друзей прислали смс: «Ну, ты и плакса». На самом деле я не хотела, чтобы это кто-то видел, потому что увидеть меня плачущей можно очень редко.

Зритель из зала:

Лариса, по поводу слез понятно. А можешь ли ты в публичном месте закатить истерику? Было ли такое, чтобы ты на съемочной площадке или на концерте срывалась хоть раз?

Лариса Грибалева:

Не срывалась. Может быть, я могу сорваться, если не буду этого помнить потом. А так я всегда умею держать себя в руках.